Getuigenoproep dodelijk schietincident Hugo de Grootplein

Amsterdam - Op woensdag 23 oktober heeft rond 15.45 uur een ernstig schietincident plaatsgevonden in een horecagelegenheid aan het Hugo de Grootplein in Amsterdam-West. Daarbij zijn in de eerste instantie twee personen ernstig gewond geraakt. Eén van de slachtoffers is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Het andere slachtoffer is ondanks een reanimatiepoging ter plaatse overleden aan zijn verwondingen. De recherche doet ter plaatse onderzoek en is bezig met het veilig stellen van eventuele sporen en het horen van de eerste getuigen.