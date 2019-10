Help de politie misdadigers opsporen; kijk naar Bureau Rijnmond

De uitzending van vorige week had al snel resultaat en de hoop is natuurlijk dat dat deze week ook weer gebeurd. Er worden beelden getoond van twee overvallen, in Schiedam en Rotterdam en een inbraak in Rotterdam. Ook is er aandacht voor een schietincident van 30 september jl op de nieuwe Binnenweg in Rotterdam.

Op 19 oktober werd er geschoten op de Sperwerstraat in Sliedrecht. Daarbij raakten twee mannen zwaargewond. De politie is op zoek naar getuigen en eventueel naar camerabeelden.

Tot slot worden beelden getoond van een verdachte van een straatroof in de Gouvernestraat in Rotterdam

Reden genoeg om te kijken dus naar Bureau Rijnmond op donderdagmiddag rond 17.20 uur op RTV Rijnmond (herhaling elk half uur tot de volgende dag 17.00 uur).



Kijk voor meer informatie en de afzonderlijke items ook op www.politie.nl/bureaurijnmond en op de diverse sociale media.