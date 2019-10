Politiehond vindt verstopte inbreker

(foto stockfoto politie)

Een alerte voorbijganger belde gisteravond de politie toen bij een restaurant op de hoek van de Brouwersdijk in Dordrecht een man door een kapotte ruit naar binnen klom. Binnen in het restaurant scheen de man met een zaklamp om zich heen. Agenten die al in de buurt waren omdat er verderop bij een fietsenwinkel geprobeerd was in te breken, gingen direct naar het restaurant.

Bij het restaurant aangekomen zagen zij de man over de grond kruipen, samen met een agent en zijn diensthond Boudha. zijn zij het restaurant in gegaan om de man aan te houden. Hij had zich verstopt, en met hulp van de hond is hij aangehouden. De man is daarbij gebeten door de hond. De verdachte zit momenteel nog vast en het onderzoek gaat vandaag verder. Zowel de inbraak bij het restaurant als de poging inbraak bij een fietsenwinkel eerder die avond worden daarin meegenomen.