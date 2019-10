Politie rolt vier hennepkwekerijen op

Na een melding van een te hoog stroomverbruik werd op de zolder en in een slaapkamer in een woning aan de Hoogendorpstraat in Steenbergen een hennepkwekerij ontdekt. In totaal stonden er 220 hennepplanten. In een pand aan de Schelpstraat in Halsteren werd een reeds geoogste hennepkwekerij ontdekt. Er was plaats voor 150 hennepplanten. Verder werd in een pand aan de Ambachtsherenweg in Klundert een hennepkwekerij met 86 hennepplanten ontdekt. Deze waren verdeeld over twee ruimtes. Alle vier de panden zijn afgesloten van het energienetwerk in verband met fraude.