Man onder verzet aangehouden voor drugsbezit

Een van de jongens, een bekende van de politie, had een schoudertasje om. Op de vraag van de politiebikers of ze daar even in mochten kijken, kwam geen antwoord. De agenten zagen dat hij wat rommelde in dat tasje en daarna probeerde een doorzichtig plastic zakje met daarin kennelijk hennep in zijn linkerhand te verbergen en naar de grond te brengen. Een van de agenten pakte hem daarop bij de rechterschouder vast om dat te voorkomen. Hierna probeerde de knul op te staan en te vluchten. Dit werd voorkomen. Agenten hebben hem onder verzet aangehouden. Tijdens de worsteling gooide de verdachte nog een zakje met hennep weg. Aan het bureau werd ook nog een zakje met hasj bij hem aangetroffen. Bij elkaar gaat het om circa 18 gram. Tijdens de schermutseling liep een van de agenten enkele schrammen op, ook werd zijn bril beschadigd.