Veelpleger door beveiliger in school aangetroffen

Een beveiliger was afgelopen nacht als eerste ter plaatse vanwege een inbraakalarm. Hij ging naar binnen via een niet afgesloten deur en trof in het complex een man aan die op de grond zat. Hij zei tegen de insluiper dat ie was aangehouden en dat hij de politie ging waarschuwen: De man antwoordde met: "Oké, is goed. Ik wacht wel." Aan het bureau verklaarde hij dat hij het koud had en dat hij daarom via een niet afgesloten deur naar binnen was gegaan. Hij was onder invloed van alcohol, speed en coke.