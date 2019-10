Recherche spoort verdachte grafschennissen op

Het onderzoek naar de grafschennissen startte begin juni, nadat wij werden geconfronteerd met twee gevallen van grafschennis op dezelfde begraafplaats in Veldhoven. In één van deze gevallen was een kindergraf geheel geopend. In het andere geval werd in het graf gegraven. De graven leken min of meer willekeurig gekozen doelwitten te zijn. Tijdens het onderzoek kreeg het team er ook zicht op, dat vermoedelijk dezelfde verdachte bij meerdere vernielingen en diefstallen van urnen, onder andere vanaf een begraafplaats aan de Anthony Fokkerweg in Eindhoven betrokken was. Onderzoek naar deze, eveneens ogenschijnlijk willekeurige, diefstallen had tot op dat moment niets opgeleverd. De recherche doet nu onderzoek naar totaal tien concrete zaken van diefstallen vanaf en vernielingen op begraaflocaties in de regio.