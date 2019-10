Getuigen gezocht van twee winkelovervallen

In beide gevallen ging het om twee of drie jongemannen in donkere kleding op donkere scooters die onder bedreiging van een wapen geld wilden hebben. Agenten kwamen en zochten de overvallers, maar deze werden niet direct gevonden. Van getuigen zijn verklaringen opgenomen en camerabeelden uit de omgeving worden veiliggesteld en geanalyseerd.

De politie onderzoekt de overvallen en ook of zij met elkaar te maken hebben. Getuigen, en mensen die meer weten hierover, wordt gevraagd hun informatie door te geven via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.