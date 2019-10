Gezamenlijke actie in Overvecht-Noord

De politie heeft vier bekeuringen uitgeschreven voor rijden zonder verzekering, geen geldige APK, verlopen of ingevorderd rijbewijs en rijden met ongeldige kentekenplaten. Twee openstaande boetes werden geïnd, van samen 837 euro. De Belastingdienst trof zes personen die nog belasting moesten betalen; een bestelbus werd inbeslaggenomen vanwege een openstaande schuld van rond de 37.000 euro. Twee keer was er een vermoeden van uitkeringsfraude, dit wordt nader onderzocht. Daarnaast klopte er in een aantal gevallen iets niet met de persoonsgegevens. Twee personen met een uitkering gaven andere informatie dan hun gegevens in de Basisregistratie Personen. Wat dat betekent voor hun uitkering, wordt verder onderzocht. Ook bij vier anderen kwam de verstrekte informatie niet overeen met de gegevens in de BRP. Dit roept vragen op die de gemeente verder gaat onderzoeken.

Ondermijning

Tijdens acties als deze wordt gecontroleerd op verkeersovertredingen, maar ook of bestuurders nog boetes of (belasting)schulden open hebben staan. Er wordt gecontroleerd of auto’s gestolen zijn of ingebouwde verstopplaatsen hebben voor wapens of drugs. Deze acties helpen daarmee ook bij de aanpak van zware en ondermijnende criminaliteit. De politie, gemeente en Belastingdienst voeren jaarlijks meerdere van deze acties uit.