Man neergestoken bij woningoverval Hoogvliet

Het is onduidelijk of de daders het adres om specifieke redenen op het oog hadden, of dat de keuze voor deze woning pure willekeur is geweest. De politie kan dan ook alle hulp gebruiken in het achterhalen van de toedracht en het vinden van de daders. Heeft u iets gezien? Heeft u de daders zien wegrennen, of misschien juist in de buurt gezien voordat ze aanbelden? Of heeft u wellicht camerabeelden? Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844 of geef uw informatie anoniem door via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.