Meerdere ouderen in Zuiderpark slachtoffer van babbeltrucs

In alle zes de gevallen kwam er een man bij de ouderen aan de deur. Naar aanleiding van de signalementen blijkt het om verschillende daders te gaan. Ze gebruikten diverse smoezen om de slachteroffers geld te laten geven of zelfs binnen in hun huis te komen om waardevolle spullen te stelen. Zo deed een van de mannen zich voor als monteur om de meterstanden op te nemen. Een ander slachtoffer krijgt geregeld thuiszorg over de vloer, de dader deed zich voor alS echtgenoot van de vaste hulp. Hij vertelde dat de hulp in het ziekenhuis lag en geld nodig had voor de taxi.

In vijf van de zes gevallen is het gelukt de ouderen te beroven. Een bewoner rook onraad en heeft de man niet binnengelaten. De slachtoffers zijn beroofd van geld en een sieraad.

Kijk op www.anbo.nl wat u kunt doen tegen babbeltrucs.