Vermoedelijk drugsafval gedumpt aan Schelmseweg

Het gaat om een terrein van de veiligheidsregio, waar een medewerker de vaten vanochtend vond. De politie kwam ter plaatse om onderzoek naar sporen te doen. Het is nog onbekend wanneer de vaten precies zijn gedumpt op het terrein tegenover begraafplaats Moscowa. Wie heeft er tussen woensdagavond en donderdagochtend 24 oktober iets opvallends gezien aan de Schelmseweg? Bel vandaag nog de politie via 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Uit onderzoek moet nog blijken wat er precies in de vaten zat. Ervaring leert dat er regelmatig op deze manier afval uit drugslaboratoria wordt gedumpt.