Politie treft tientallen kilo’s harddrugs aan in woning

Op woensdag 23 oktober heeft de politie omstreeks 23.30 uur in een woning aan de F. Zerknikestraat negen personen aangehouden nadat er een grote hoeveel harddrugs was aangetroffen.

De politieagenten zagen in de woning dat men mogelijk bezig was geweest met het ‘versnijden’ van drugs.

Momenteel worden de aangetroffen stoffen getest. Er is meer dan 30 kilo, vermoedelijk hardrugs, aangetroffen en in beslag genomen. Na de test worden de aangetroffen stoffen vernietigd.

De politie heeft een zoeking gehouden in de woning en trof daarbij geld aan. Ook het geld is evenals meerdere voertuigen in beslaggenomen.

De negen mannen ( In de leeftijd van 22 jaar tot 58 jaar) zijn aangehouden voor overtreding van de Opiumwet.



2019473509