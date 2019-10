Drugsdealers opgepakt

In februari kreeg de politie signalen binnen dat er bij een pand in Utrecht mogelijk drugs gedeald zou worden. Bij dit pand zou er door verschillende dealers drugs gebracht worden. Hierna werd door de wijkagenten een onderzoek gestart. Zij hebben het pand onder meer geobserveerd. Vervolgens is het onderzoek overgenomen door het projectteam van basisteam Utrecht-Zuid. Naar aanleiding van dit onderzoek is op 23 oktober een verdachte op heterdaad opgepakt. Hij is een 20-jarige man uit Utrecht. Tijdens zijn aanhouding had hij de nodige harddrugs en geld bij zich. Ook de andere dealers zijn inmiddels aangehouden. De politie doet verder onderzoek in deze zaak.



De politie treedt op tegen drugs(overlast). De politie bestrijdt samen met de douane en buitenlandse politiekorpsen de invoer, handel en productie van drugs. Bijvoorbeeld door invallen in hennepkwekerijen of in drugslabatoria waar xtc wordt gemaakt. Ook controleert de politie coffeeshops en houdt de politie in de gaten of mensen drugs (ver)kopen. Vermoed u dat vanuit een pand drugs worden verhandeld? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of bel anoniem via 0800-7000. Kijk ook eens op: https://www.politie.nl/themas/thema/drugs.htm