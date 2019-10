Getuigen gezocht beroving fietser

Die avond fietste het slachtoffer langs de skatebaan naar de Boomstede, bij de speeltuin in de Valkenkamp in Maarssen. Daar zag hij een drietal jongens op een bankje zitten. Hij werd door hen tot stoppen gemaand en werd onder bedreiging van zijn Airpods, Iphone en portemonnee beroofd.



Signalement

Van twee van de drie daders zijn signalementen bekend:

Eén van de daders had een licht getinte huidskleur, een stevig postuur en hij was ongeveer 1.80 - 1.85 meter lang. Hij droeg een donkerblauw trainingspak van Nike en een The North Face jas met een wit logo op één van zijn schouders. Daarnaast had hij een beige Gucci pet met geruit patroon op zijn hoofd. Zijn haar hing in een staartje uit de achterkant van de pet en was zwart van kleur.

De tweede dader had een donkere huidskleur, was ongeveer 1.75 meter lang en droeg een lange zwarte winterjas waarvan hij de capuchon over zijn hoofd had getrokken.

Van de derde dader is helaas geen signalement bekend.