Melding leidt naar wapens en drugs

Na binnengekomen informatie over een mogelijk vuurwapen heeft de politie woensdagavond een inval gedaan in een woning aan de Leersumsestraatweg in Doorn. De verdachte, een 24-jarige man uit Scherpenisse, is in de woning aanwezig en wordt direct aangehouden. De hele woning wordt doorzocht, maar er is geen wapen gevonden. Wel softdrug. Tijdens de doorzoeking kwam informatie naar voren dat het vuurwapen mogelijk op een andere locatie ligt. De agenten zijn direct naar deze woning in Leersum gegaan en hebben daar een vuurwapen gevonden. De aanwezige bewoner is aangehouden, dit is een 18-jarige jongen.