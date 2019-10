Schietincident Marshalllaan

De recherche wil graag in contact komen met getuigen van het schietincident. Het is nog onduidelijk hoeveel verdachten er zijn betrokken. En de recherche wil ook meer informatie over hoe de verdachten zijn gevlucht en wat de aanleiding van het schietincident is. Heeft iemand iets gezien voor, tijdens of na het incident wat kan helpen bij het onderzoek? Alle informatie is welkom. Deel dit via 0900-8844 en vraag naar de recherche van Utrecht Stad. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. Het is ook mogelijk om informatie en eventuele camerabeelden door te geven via het onderstaande tipformulier.