Politie zoekt getuigen straatroof Morslaan

Het slachtoffer fietste woensdagmiddag om 16:30 uur in de Lage Mors vanaf de Duikerstraat naar de Morslaan. Er stonden op dat moment twee personen in de leeftijd van 16-17 jaar op het slachtoffer te wachten. Het slachtoffer werd door de twee bedreigd en dwongen hem om van zijn fiets af te komen. De twee sloegen het slachtoffer en bedreigden hem met een steekwapen. De twee verdachten zijn volgens het slachtoffer weggefietst in de richting van de Lage Mors.



Signalementen



Verdachte 1

Postuur: mollig

Huidskleur: licht getint

Haarkleur: zwart

Lengte: 1.70-1.75 meter lang



Verdachte 2

Postuur: slank/dun

Huidskleur: blank

Haarkleur: zwart

Lengte: circa 1.70 meter

Overige kenmerken: zwarte jas en een zwart mes



Het gaat om een gestolen donkerblauwe fiets van het merk PUCH.



Getuigen gezocht

De recherche is dringend op zoek naar getuigen die iets gezien of gehoord hebben. Heeft u informatie voor de recherche? Meld dit dan telefonisch via 0900-8844. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.