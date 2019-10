Agenten halen op meerdere plaatsen wapens van straat

Vuurwapen in verborgen ruimte Spijkenisse

Bewoners belden rond 14.00 uur de politie omdat er een man lag te slapen in een auto op de Ruwaard van Puttenweg. Agenten gingen er naar toe en vroegen zijn identiteitsbewijs. Toen de man dit pakte zagen agenten in het heuptasje een flink aantal geldbiljetten. Het bleek in totaal te gaan om bijna 1.500 euro. Bij verdere controle in de auto vonden agenten vervolgens een vuurwapen met meerdere patronen in een verborgen ruimte. De 29-jarige man uit Spijkenisse is aangehouden.



Wapens en munitie in woning Oud-Beijerland

Rond hetzelfde tijdstip gingen andere agenten naar een woning in Oud-Beijerland om hulp te verlenen. Mensen maakten zich zorgen helemaal omdat er in de woning mogelijk ook een vuurwapen lag. De bewoner wilde niet naar buiten komen of de deur openmaken. Hierop ramden agenten de deur. De 65-jarige bewoner is aangehouden. In de woning vonden agenten een doorgeladen vuurwapen, een geweer, bijna 2.000 patronen, katapult en wapenstok.



Wapen op straat Rotterdam

Eerder die morgen liet een vrouw haar hond uit in Rotterdam. Op de Spangesekade zag zij rond 9.00 uur een vuurwapen op straat liggen. De hondengeleider heeft later het vuurwapen met patronen veiliggesteld en in beslag genomen.



Help mee wapens van straat te krijgen

Vuurwapenbezit kent alleen maar verliezers. Helaas blijkt steeds vaker dat mensen die met een wapen op zak lopen, hier ook naar grijpen als ze in een ruzie terecht komen. De politie doet er alles aan om wapens van straat te krijgen onder andere door het houden van preventief fouilleeracties, onderzoeken naar wapenhandel en door altijd door te pakken op tips over wapenbezit.

Ook jij kan helpen wapens de wijk uit te krijgen. Heb je het vermoeden dat iemand een vuurwapen heeft, meld dit dan. Elk vuurwapen van straat is er één. Dit kan door onderstaand formulier in te vullen of te bellen met 0900-8844. Tippen kan ook vertrouwelijk bij het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de politie. Door informatie te delen bij het speciale team, dat getraind is in het vertrouwelijk inwinnen van informatie en het afschermen van informanten, worden tipgevers met maximaal 750,00 euro beloond, afhankelijk van het soort wapen dat aangetroffen wordt.

Voor meer informatie: https://www.politie.nl/nieuws/2019/september/19/07-rotterdamse-beloning-voor-melden-vuurwapen.html .