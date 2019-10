Lachgasverkoper gewond, twee verdachten aangehouden

De toedracht van het geweld is nog onduidelijk. Het 20-jarige slachtoffer is verkoper van lachgas en het vermoeden is dat de mannen hem hebben beroofd of wilden beroven. Of er buit is gemaakt, is nog onduidelijk. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie doet nader onderzoek. In de auto van de verdachten is een mes aangetroffen. De derde verdachte is nog voortvluchtig.