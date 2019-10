Grote ravage na plofkraak Spijkenisse

Na het flinke aantal meldingen dat binnenkwam na de harde klap in de vroege ochtend, gingen direct alle hulpdiensten ter plaatse. Er bleken gelukkig geen slachtoffers te zijn. Maar omdat het niet duidelijk was of er nog explosieven waren achtergebleven of de constructie van de woningen erboven was aangetast, moesten de bewoners tijdelijk hun huis uit. Na onderzoek door de EOD, de Brandweer en Bouw- en Woningtoezicht werd het sein veilig gegeven. Rond 08.00 uur konden de mensen naar huis en konden de meeste winkeliers hun winkels openen. Het forensisch onderzoek naar de geldautomaat en brokstukken ging op een kleiner afgezet stuk door.

Getuigen zagen na de explosie twee mannen op een scooter vluchten. Het onderzoek richt zich nu op het sporenonderzoek, gesprekken met omwonenden en getuigen, en het opvragen en bekijken van beeldmateriaal.

Misschien is het mensen voor het tijdstip van het incident opgevallen dat er mensen opvallend rondhingen bij het automaat of zich opvallend gedroegen, denken mensen de verdachten in de vroege ochtend gezien te hebben voor of na het incident, of misschien hebt u beelden van de omgeving en nog niet met ons gesproken? Laat het ons weten!

Tips

Dat kan via onderstaand tipformulier, via 0900-8844 of anoniem via M. 0800-7000. Weet u meer van dit misdrijf, een ernstig misdrijf dat nog gaat plaatsvinden, of heeft u hierover sterke vermoedens? Dan kunt u ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen via telefoonnummer 079-3458 999.