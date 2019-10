Bestuurder bestelbus ramt poort en gaat er vandoor

De bestelbus reed rond 22.50 uur met verhoogde snelheid over de Beertweerlaan. Agenten zagen dat de bestelbus overhelde in de bocht en wilde de bestuurder aanspreken op zijn gedrag. De bestuurder ziet de politiewagen achter hem rijden en gaat harder rijden. De agenten geven een stopteken maar de bestuurder blijft doorrijden. De agenten verliezen het zicht op de bestelbus. Korte tijd later zien ze de bus weer rijden en gaan hem weer volgen. Op de Hoge Donk ramt de bus een poort bij een woning. De bestuurder verlaat het voertuig en gaat er vandoor. Later is hij aangehouden op verdenking van verlaten plaats ongeval. Na zijn verhoor mocht hij naar huis. Zijn rijbewijs is ingevorderd. De eigenaar van de poort heeft aangifte gedaan vanwege de schade aan zijn poort. De politie stuurt het dossier in naar het Openbaar Ministerie.