Diverse aanrijdingen met gewonden

Oost-Souburg

Bij een verkeersongeval op de kruising van de Sloeweg, Bermweg en Veerhavenweg in oost-Souburg raakten woensdagmiddag een 33-jarige man uit Vlissingen en een 29-jarige man uit Vlissingen gewond. De 33-jarige man uit Vlissingen wilde op de kruising van de Sloeweg met de Bermweg en de Veerhavenweg afslaan de Bermweg op en kwam daarbij in aanrijding met een 29-jarige man uit Vlissingen. Beide automobilisten zijn per ambulance overgebracht naar een ziekenhuis.

Politiemensen van Verkeersongevallenanalyse zijn lang bezig geweest met onderzoek ter plaatse, om zo de precieze toedracht van de ernstige aanrijding te kunnen vaststellen. Het drukke verkeer op deze complexe kruising, alsmede de omliggende wegen, heeft hiervan hinder ondervonden.

Axel

In Axel raakte een echtpaar van 84 (vrouw) en 85 (man) jaar oud uit Vogelwaard gewond bij een aanrijding toen zij op de kruising van de Bosdreef en de Beoostenblijsestraat vermoedelijk geen voorrang kregen van een 33-jarige automobilist uit Philippine. Het vrouwelijke slachtoffer raakte daarbij ernstig gewond en is per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. De 33-jarige bestuurder uit Philippine heeft ter plaatse een verklaring afgelegd. Tegen hem wordt proces-verbaal opgemaakt. Beide auto’s zijn door een takelbedrijf weggehaald.

Goes

Op de A58 ter hoogte van Goes raakten woensdagavond rond 20.30 uur een 41-jarige vrouw uit Zaandam en haar 12-jarige dochter gewond bij een aanrijding. Toen politiemensen ter plaatse kwamen zagen zij een auto in de sloot liggen. De inzittenen, moeder en dochter, waren gewond. Ze zijn door de brandweer uit het voertuig bevrijd en daarna door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis gebracht. Uit getuigenverklaringen bleek dat ze van achter waren aangereden door een 32-jarige man uit Middelburg. Beide auto’s zijn voor nader onderzoek in beslag genomen. De verdachte heeft bovendien meegewerkt aan diverse tests, waaruit bleek dat hij niet onder invloed van alcohol of drugs was.