Getuigen gezocht van dumping vaten in geparkeerde bestelbus

De politie vraagt mensen die de afgelopen tijd iets is opgevallen rondom de Dorpsstraat en de geparkeerde bestelbus om dit te melden. Of als u informatie heeft over de herkomst van deze vaten of de bestelbus, geef uw informatie dan door aan de politie. Dit kan telefonisch via 0900-8844 of via WhatsApp 0612207006). U kunt tips ook anoniem doorgeven via Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800 – 7000.