Hennepgeur en stroomverbruik verraden flinke hennepkwekerij

In de straat was een duidelijke hennepgeur te ruiken en een meting van de energieleverancier leverde een vermoeden op dat er sprake kon zijn van een hennepkwekerij in het bedrijfspand. In totaal bestond de kwekerij uit 1185 hennepplanten. Het energiebedrijf stelde vast dat er sprake was van diefstal van de stroom. Omdat de politie aanwijzingen heeft dat er eerder geoogst is van de planten, zijn er twee voertuigen in beslag genomen. De hennepkwekerij is door een gespecialiseerd bedrijf ontmanteld. Een 51-jarige man is aangehouden en hij zit vast voor verhoor. De politie doet verder onderzoek.