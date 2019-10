Politie doet mooie geld- en drugsvangst

Omdat ze het vermoeden hadden dat de man nog meer drugs in zijn bezit had, stelden ze, onder leiding van een rechter-commissaris, een onderzoek in een woning in Breda-Noord in. In de woning troffen ze een flinke hoeveelheid verdovende middelen (ruim 90 ponypacks met vermoedelijk cocaïne en 90 MDMA-pillen) aan. Ook troffen ze een groot geldbedrag, ruim 13.000 euro, aan. De drugs en het geld zijn in beslag genomen. In de woning hielden ze een 44-jarige Bredase aan. In de auto van de 24-jarige verdachte, die voor nader onderzoek in beslag is genomen, vonden ze ook geld (bijna 400 euro) en vier gripzakjes met zogeheten ponypacks.

De drie verdachten zijn voor nader onderzoek en verhoor in de cel gezet.