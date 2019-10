Politie houdt twee verdachten mensenhandel aan en vindt vermist meisje

De politiemensen kwamen woensdag direct in actie nadat zij informatie hadden gekregen dat de tiener mogelijk voor een escortbedrijf werkzaam zou zijn. Toen het slachtoffer woensdagavond rond 22.00 uur samen met een 32-jarige man uit Zierikzee en een 18-jarige vrouw uit Rotterdam aankwam bij een hotel, hielden de politiemensen de twee meerderjarigen aan en ontfermden ze zich over het minderjarige slachtoffer. Het meisje is daarna overdragen aan Jeugdzorg. Het onderzoek naar de handel en wandel van de twee verdachten is nog in volle gang. Ze zitten vast en worden morgen voorgeleid.