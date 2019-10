Politie zoekt getuigen en camerabeelden van ramkraak op casino

De politie hoopt dat er mensen zijn die iets is opgevallen bij het casino of in de omgeving gisteravond of rond het tijdstip van de ramkraak. Misschien zijn er ook mensen die in de buurt van de Professor Asserweg een camera aan hun woning hebben.

Heeft u gisteren of vannacht in de omgeving iets verdachts of opvallends gezien, of heeft u camerabeelden waarop iets verdachts te zien is? Dan kunt u contact opnemen met politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Of geef uw tip door via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Informatie of camerabeelden online aanleveren kan ook, gebruik daarvoor onderstaand tipformulier.