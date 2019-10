Man opgespoord na lukrake mishandelingen

Eindhoven - De man die de afgelopen weken willekeurig mensen heeft geslagen in o.a. Helmond en Nuenen is door de politie getraceerd. We kwamen de man op woensdag 9 oktober concreet op het spoor nadat hij geprobeerd had een leerling en begeleider van een school in Nuenen te slaan en schoppen.