Speciale aandacht voor pinfraude in Bureau Brabant

Diefstal uit woning d.m.v. babbeltruc en pinfraude

Eindhoven - Op 20 april 2019 om ongeveer 20 uur kwam een 85 jarige vrouw thuis in haar woning aan de Koppele. Ze was net binnen toen de bel van de voordeur ging. Er stond een vrouw voor de deur die met een smoes bij de 85 jarige vrouw binnen wist te komen. Ze zei dat ze naar het toilet moest en de vrouw stemde in. De vrouw vertrok en kort hierna. Om ongeveer 21 uur ging de telefoon bij de vrouw. Er belde een man die zei dat hij van de politie was en dat er een portemonnee was gevonden. Hij wist de pincode van de vrouw te ontfutselen en daarna zei de beller dat hij de portemonnee wel in de brievenbus zou doen. Later ontdekte de vrouw dat er met haar pas € 250,- was gepind. Er zijn beelden van de camera’s van de bank waar werd gepind. Dit was aan de van Gentlaan in Breugel.

Wie herkent deze pinner? Wie heeft informatie over dit misdrijf?



Diefstal van een mobiele telefoon bij T-Mobile

Tilburg - Op 16 maart werden er tussen 13.00 uur en 13.30 uur mobiele telefoons gestolen bij een filiaal van T-Mobile aan de Heuvelstraat in Tilburg. Winkelpersoneel komt er achter dat er twee lege doosjes in de winkel liggen. In die doosjes zou een iPhone 8 moeten zitten. Bij het uitkijken van de camerabeelden ziet men dat er een man in een oranje jas de winkel binnen komt. Hij pakt een van de showmodellen die met een kabel aan de muur vast zit. Hij legt de telefoon vervolgens terug en komt even later weer terug. Hij ziet kans om de kabel los te maken en stopt de telefoon in zijn zak. Hierna verlaat hij de winkel.

Wie kent of herkent de man op de beelden?



Diefstal en verwisseling van een bankpas en pinfraude

Tilburg - Op 20 februari 2019 om ongeveer 11.30 uur ging de 34 jarige aangeefster naar de Besterdse Markt. Bij aankomst pinde ze bij de geldautomaat van de SNS,aan de Besterdring. Bij een van de kraampjes wilde ze pinnen, maar ze kreeg te zien dat ze de pincode foutief intoetste. Toen ze haar pas beter bekeek, zag ze dat deze op naam van iemand anders stond. Op de Rabo-app zag ze dat er intussen € 700,- met haar pas was gepind. Tijdens of kort na het pinnen bij de SNS moet de pas zijn verwisseld. De pas die zij in haar bezit had bleek afkomstig te zijn van iemand uit Limburg. Die bleek eerder bij een pintransactie te zijn verwisseld, waarna er € 430,- mee was gepind. Er zijn camerabeelden van een pintransactie. Wie herkent de pinner?



Pinfraude na inbraak woning

Bergeijk - Op maandag 5 augustus werd er tussen 19:00 en 21:15 uur ingebroken in een woning aan de Breerijt in Bergeijk. Er werd o.a. een bankpas gestolen waarmee dezelfde avond om 21:30 uur werd gepind bij de Rabobank in Veghel. Er werd 1.250 euro opgenomen. De pinner staat duidelijk op beeld. Gezien het tijdsbestek tussen inbraak en pinnen is het zeer wel mogelijk dat de pinner ook de inbreker is, dan wel op pad was samen met de inbreker.



Honden in de buurt zouden tussen 20:00 uur en 20:45 uur aan één stuk geblaft hebben. Mogelijk dat de inbraak toen daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De inbreker(s) heeft/hebben de achterdeur geforceerd/open gebroken om binnen te komen. Op de eerste verdieping werd een raam open gezet boven een afdak, mogelijk om als vluchtroute te dienen. Het hele huis is doorzocht, alle spullen werden overhoop gehaald. Er zijn sieraden, wat geld en een portemonnee met bankpas gestolen.



Onrechtmatige pintransacties

Een 18 jarige vrouw kwam op Tinder in contact met iemand. Uiteindelijk werd zij bewogen om haar pinpas en pincode af te geven. Daarmee vonden enkele weken later verschillende onrechtmatige pintransacties plaats. Van een pintransactie in Rotterdam, op 30 november 2018, zijn beelden van de pinner. Wie herkent de pinner en/of weet waar hij verblijft.



Een bedrijfsinbraak in Etten-Leur en pinfraude in Rotterdam

Etten-Leur - Op 8 november 2018 ging het sabotagealarm af bij een bedrijf aan de Lokkerdreef. Er werd toen schade aan de poort geconstateerd. Enkele dagen later ontdekte men echter dat de kluis in het bedrijf leeg was. Uit de kluis werd o.a. contant geld en een bankpas gestolen. Toen men de pas ging blokkeren bleken hiermee diverse pintransacties te zijn gedaan in Breda en Rotterdam. Met de gestolen bankpas werden sieraden betaald bij een winkel in Rotterdam. De man die van de pas gebruik maakte, staat op beeld. Wie herkent de man op de beelden?



Diefstal bankpas bij de LIDL en pinfraude

Tilburg - Een 80 jarige vrouw ging op 14 juli 2018 boodschappen doen bij de LIDL in de Aabestraat. Een dag later ontdekte zij dat haar pinpas kwijt was. De dag daarna liet ze deze blokkeren. Er bleken toen meerdere pintransacties mee te zijn gedaan. In een tijdsbestek van 7 minuten werd er ruim 700 euro gepind. De pincode moet bij een eerdere transactie afgekeken zijn. Van een van de pintransacties zijn beelden. Ook staan de twee vrouwen die dit deden staan op beelden van stadstoezicht.

Wie herkent de beide vrouwen?



Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.