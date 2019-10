Schietincident Schinvelderstraat

Rond 21.15 uur kwam een melding bij de hulpdiensten binnen dat er door een man geschoten werd.

De man was tussen de 35 en 45 jaar oud, ca. 1.85 m, had donker haar en droeg donkere kleding. Via burgernet werd een oproep gedaan.

Direct na de melding is op de Schinvelderstraat en in de omgeving daarvan technisch en tactisch onderzoek opgestart.

Er bleek inderdaad geschoten te zijn. De politie trof diverse hulzen aan en stelde deze veilig.

Wat de aanleiding of het motief voor het schietincident is geweest, is nog niet duidelijk. Nader onderzoek zal dit moeten uitwijzen.

Getuigen

De politie vraagt getuigen zich te melden. Personen die iets gezien hebben op of in de omgeving van de Schinvelderstraat of andere informatie hebben, die het onderzoek kan helpen, kunnen zich melden via 0900-8844. Anoniem kan dit ook via de tiplijn van M (Meld Misdaad Anoniem) via 0800-7000.