Aanhoudingen voor steekincident centrum Almere

De recherche heeft na intensief onderzoek drie verdachten aangehouden. De man die verdacht wordt gestoken te hebben is een 19-jarige man die woonachtig is in België. Hij is vrijdag 18 oktober aangehouden en zit voorlopig vast. Twee jongens van 16 en 17 jaar zijn donderdag 24 oktober aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging en zijn na verhoor heengezonden. Na het incident hebben getuigen vijf verdachten weg zien rennen. Het onderzoek naar de overige verdachten loopt nog.