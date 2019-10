Aanhouding na rijden in gestolen auto

Het voertuig reed over de A4 toen hij een controlepost van de ANPR passeerde. Dit systeem scant kentekens van voorbijrijdende voertuigen en controleert of deze gezocht worden door de politie. Toen de ANPR de auto registreerde bleek dat deze op 7 oktober was gestolen uit een bedrijfspand in Alkmaar. De bestuurder is aangehouden en is overgebracht naar het politiebureau.

