Drie inbrekers aangehouden na tip getuige

Haarlem - De politie heeft vrijdagmorgen drie mannen aan kunnen houden op verdenking van een inbraak in een woning aan de Deckerstraat in Haarlem. De politie kwam de inbraak op het spoor door een getuige, die verdachte personen in de achtertuin van de woning had zien lopen en direct de politie belde.