Gewapende overval op pakketbezorger; getuigen gezocht

Het slachtoffer was op de Rosa Manussingel om een pakketje te bezorgen toen hij door twee mannen plots uit zijn grijze bestelauto werd getrokken. Hij werd daarbij bedreigd en geslagen met een wapen. De verdachten gingen er vandoor met de bestelauto. Het voertuig werd leeg aangetroffen in de Berliozstraat. De politie heeft de omgeving doorzocht met behulp van speurhonden. De verdachten zijn niet aangetroffen.

De politie doet onderzoek naar deze zaak en komt graag in contact met getuigen die iets gezien of gehoord hebben in verband met de overval. Heeft u meer informatie? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

2019205681