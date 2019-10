Mishandeling in woning

Omstreeks 23.55 uur kreeg de politie melding dat er mogelijk een vechtpartij gaande was in een woning aan de Wijk aan Zeeërweg in IJmuiden. Ter plaatse bleek de bewoner mishandeld te zijn door vier mannen, die kort voor de melding zich de toegang tot de woning hadden verschaft. Het slachtoffer had onder anderen verwondingen aan zijn hoofd opgelopen. Hij werd voor behandeling met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

De vier verdachten zijn voor verhoor overgebracht naar het politiebureau.

De politie stelt een onderzoek in naar de toedracht van de mishandeling.

2019206261