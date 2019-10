Man met schotwond loopt ziekenhuis binnen

Rond 20.30 uur kreeg de politie een melding dat een man met een schotwond in zijn been het ziekenhuis was binnengelopen. Hij was daar gebracht met een Audi A3 met Frans kenteken. De man verklaarde tegen de rechercheurs, die ter plaatse waren gekomen, dat hij op straat in zijn been was geschoten. De omstandigheden waaronder dit had plaatsgevonden was onduidelijk. De man is na behandeling in het ziekenhuis ontslagen.