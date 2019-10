Vier aanhoudingen door EVA-team

Den Haag

In een woning aan het Newtonplen hielden agenten van het EVA-team op maandagmiddag 14 oktober een 27-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aan. In 2017 veroordeelde de rechtbank in Den Haag hem tot 89 dagen gevangenisstraf voor diefstal en overtredingen van de Opiumwet.



Een dag later, dinsdag 15 oktober, hield de politie een 49-jarige Hagenaar aan op de Mexicosingel. De man was twee jaar geleden veroordeeld door de Haagse rechtbank tot een gevangenisstraf van 330 dagen vanwege oplichting en valsheid in geschrifte.



Op het hoofdbureau van de politie aan de Burgemeester Patijnlaan werd woensdag 16 oktober een 38-jarige vrouw uit Den Haag aangehouden nadat zij zichzelf kwam melden. De Hoge Raad veroordeelde de vrouw deze zomer tot 949 dagen gevangenisstraf vanwege deelname aan een criminele organisatie en het meerdere malen plegen van valsheid in geschrifte.



Roermond

Het EVA-team hield maandagmiddag 21 oktober in een woning aan de Slachthuisstraat in Roermond een 24-jarige man aan. Eind 2015 veroordeelde de rechtbank van Den Haag hem tot 140 dagen gevangenisstraf voor diefstal met geweld. De Hagenaar werd geplaatst in een penitentiaire instelling in Sittard. Eind september mocht hij onder voorwaarden werkzaamheden buiten de instelling verrichten. Aan het einde van de dag keerde hij niet terug, waarna het EVA-team een zoektocht naar de man begon.

Los van de onttrekking stond de man ook nog gesignaleerd voor een schadevergoedingsmaatregel van een kleine 5.000 euro. Als hij het bedrag niet betaalt moet hij nog eens 58 dagen de cel in. Dit betekent overigens niet dat hiermee de geldboete vervalt.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.