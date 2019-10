Brand gesticht in woning Bergen op Zoom

Door de brand is aan en in de woning flinke schade ontstaan. De politie vraagt eventuele getuigen, die nog geen contact met ons hebben gehad, zich te melden. Dat kan via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Vermeld bij uw contact graag het zaaknummer 2019-255447.

De brand is geblust door de bewoners van de woning en door de brandweer. Hierdoor werd ergere schade en/of letsel voorkomen. Naar de oorzaak van de brand is door de recherche een onderzoek gestart.