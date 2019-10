Man steelt goederen van kwetsbare personen

Wanneer u een vermoeden hebt, of u weet waar deze man verblijfadressen heeft in Goes (of nabije omgeving), dan wordt u ook verzocht contact op te nemen met de politie. Mogelijk kunt u ons assisteren gestolen goederen weer bij de rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. U kunt uw informatie met ons delen via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-12207006). Als u wel uw informatie wilt delen, maar liever niet met de politie praat dan kunt u ook terecht bij Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000). Geef bij uw contact graag zaaknummer 2019-244538 door.

De man is eerder deze week voor de rechter-commissaris geleid. Die heeft bepaald dat de man langer vast moet blijven zitten.