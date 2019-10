Politie Vlissingen waarschuwt: laat bromfiets niet in de tuin staan!

Vlissingen - In de afgelopen twee weken zijn er negen aangiftes bij ons binnengekomen van gestolen bromfietsen. In het merendeel van die gevallen stonden de brommers (slechts afgesloten met het stuurslot) in een tuin die makkelijk toegankelijk was. Zet uw bromfiets dus 's avonds binnen.