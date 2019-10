Rijenaar beledigt agenten en probeert te ontkomen aan zijn aanhouding

Vrijdagochtend, even na half negen, zagen agenten de 38 jarige inwoner van Rijen rijden. Hij droeg geen gordel en bovendien bleek bij navraag dat zijn auto onverzekerd was. Daarom werd de man aan de kant gezet. Toen de agenten hem zeiden dat hij met zijn onverzekerde auto niet meer verder mocht rijden riep de man dat hij dat zelf wel uit zou maken. In de woordenwisseling die vervolgens ontstond beledigde hij de agenten verschillende keren. Hierop deelden de agenten de man mede dat wij was aangehouden. Die zette het echter op een lopen, maar dat bleek van korte duur. Eén politieman wist hem namelijk al snel in te halen. In de schermutseling die ontstond moest hij pepperspray gebruiken om de verdachte onder controle te krijgen. Dat lukte en de man werd ingesloten op het bureau. Daar kwam hij tot bedaren en bood excuus aan voor zijn gedrag. Desondanks kan hij een proces-verbaal tegemoet zien voor de door hem gepleegde strafbare feiten.