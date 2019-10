Politie zoekt getuigen van schietincident

We zijn nog steeds op zoek naar andere getuigen. Mensen die het incident gezien hebben of iets anders weten dat er mogelijk mee te maken heeft. Uiteraard kan het ook zo zijn dat mensen de scooter met daarop één of twee mannen rond middernacht hebben zien rijden. Ook met hen komen we graag in contact. Zij kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.