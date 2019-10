Overval op cafetaria

Twee mannen kwamen de cafetaria binnen en eisten onder bedreiging van een mes geld van de aanwezige medewerker. Een derde man bleef buiten staan. De daders gingen er vandoor met een onbekend geldbedrag. Niemand raakte gewond.

Na de overval liepen twee daders weg in de richting van de Burgemeester de Wijslaan. Het is nog niet duidelijk in welke richting de derde man is gelopen.

De politie startte direct een onderzoek en zette onder meer Burgernet in en hield een buurtonderzoek.

Signalement

Daders droegen donkere kleding en hadden capuchons op. Een van hen was ongeveer 1.90 lang en droeg een masker. De andere twee mannen waren wat kleiner.

Politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van deze overval. Heeft u iets gehoord of gezien wat te maken kan hebben met deze overval of beschikt u over informatie die tot de daders kan leiden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

2019476813 HP