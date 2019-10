Politie zoekt getuigen van meerdere (pogingen) straatroof

De politie vermoedt dat de twee pogingen en mogelijk ook de gelukte beroving met elkaar in verband staan en zoekt getuigen van deze straatroven. Heeft u iets bijzonders gezien rondom de genoemde tijdstippen, beschikt u over camerabeelden uit de omgeving of beschikt u over andere informatie die deze zaken kan helpen oplossen? Meld dit dan via het onderstaande meldformulier of bel met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

(2019477016) (2019477034)(2019477023)(2019477117)(2019477030/hk)