Politie zoekt getuigen van schietincident Klooienberglaan

De politie zoekt getuigen van het schietincident aan de Klooienberglaan en de uitgebrande auto aan de IJsselcentraleweg / Harculosepad. Heeft u iets gezien of beschikt u over camerabeelden of andere informatie die mogelijk bij het onderzoek in deze zaak kan helpen? Neemt u dan contact op met de politie via het onderstaande meldformulier of bel met 0900-8844. U kunt ook anoniem uw melding doorgeven via Meld Misdaad Anoniem, telefoonnummer 0800-7000.

(2019477099/hk)