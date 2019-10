Politie zoekt getuigen van bedreiging

Rond 15.00 uur liep het slachtoffer via het park in de richting van het station. Daar zag hij in het park twee jongens vuurwerk afsteken. Toen hij deze twee jongens daarover aansprak trokken zij zich daar niets van aan. Even later werd het slachtoffer op het Stationsplein ter hoogte van een fastfood restaurant aangesproken door diezelfde twee jongens. De twee jongens pakten het slachtoffer bij zijn jas en bedreigden de man met een mes. Hierna zijn zij weggerend in de richting van de busremise.

De politie wil graag weten wie deze jongens zijn en is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019204541