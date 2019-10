Tweetal aangehouden voor openlijke geweldpleging

Rond 02.00 uur fietste het slachtoffer met zijn buurman door de Generaal de Cronjestraat. Op dat moment wilde een auto van achteren passeren. Toen dit niet lukte in verband met de smalle straat werd de bestuurder van de auto agressief. Bij het passeren sneed de bestuurder de fietsers af en werd het slachtoffer bedreigd. Op de hoek van de Rijkstraatweg en de Floresstraat stopte de auto en stapten de twee inzittenden uit. De bestuurder gaf een trap tegen de fiets van het slachtoffer en de bijrijder gaf het slachtoffer een harde trap tegen zijn been. Hierna is het tweetal weer ingestapt en doorgereden de Floresstraat in. De politie heeft een zoekslag gemaakt in de omgeving en uiteindelijk de auto in de Timorstraat aangetroffen. Hier zijn de twee mannen van 45 en 18 jaar oud aangehouden voor openlijke geweldpleging. De twee Haarlemmers zijn overgebracht naar het politie en ingesloten voor onderzoek.

2019207041