Schietpartij Nieuwe Binnenweg staat niet op zich

Op impactvolle schietpartijen wordt een groot onderzoeksteam gezet, een zogenaamd TGO. Ook op de schietpartij op de Nieuwe Binnenweg, waarbij zondag 29 september twee mannen gewond raakte, is een dergelijk team aan de slag met het onderzoeken van sporen, camerabeelden en getuigenissen. Op basis van eerste bevindingen kan worden gesteld dat de schietpartij aan de Nieuwe Binnenweg zeer waarschijnlijk samenhangt met een aantal andere schietpartijen in Rotterdam. “We kunnen op dit moment niet delen welke andere schietpartijen dat zijn, maar we willen het toch benoemen omdat het duidelijk maakt hoe belangrijk het is dat we de daders hiervan aanhouden. Het is niet de eerste schietpartij, maar waarschijnlijk ook niet de laatste. Als we het geweld dat gebruikt wordt door deze daders willen stoppen, moeten we ze nu aanhouden. Maar daar hebben we wel de hulp van getuigen bij nodig.”, zegt rechercheur Martin van ’t Hof.