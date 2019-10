Achtervolging door woonwijk

Agenten waren onderweg na een melding in Middelburg. Ze reden over de Sloeweg toen ze een busje stil zagen staan. De bestuurder stapte weer in zijn busje en wilde wegrijden. De auto voor hem ging er ook vandoor. Het leek of beide automobilisten een conflict met elkaar hadden gehad. De agenten wilden de bestuurder van die auto controleren en gaven hem een stopteken. Dit negeerde de automobilist. Hij ging er met steeds hogere snelheid vandoor. Zo scheurde hij een woonwijk in via de Hercules Segherslaan. Hij reed hierbij over vluchtheuvels, door bosschages, zigzagde rakelings langs (of tegen) voertuigen. Voorbijgangers schrokken zichtbaar van het tafereel.

De achtervolging eindigde toen de bestuurder zijn auto de Jacob van Ruijsdaellaan in reed. Hier ging hij er te voet vandoor en rende door allerlei brandgangetjes met de agenten nog steeds in zijn kielzog. Die probeerde hij nog wel te stoppen door een paaltje omver te gooien, vermoedelijk in de hoop dat de agenten snelheid zouden minderen. Die vlieger ging helaas voor hem niet op. Hij struikelde zelf over het paaltje en kwam ten val. In de Jan Vermeerlaan kon de man worden gestopt en aangehouden.